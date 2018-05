Diogo Dalot está muito perto de deixar o FC Porto e assinar pelo Manchester United. O lateral de 19 anos tinha ainda mais um ano de contrato com os "dragões" mas terá recusado renovar, avançando a imprensa inglesa, esta terça-feira, que a equipa treinada por José Mourinho irá pagar o preço da sua cláusula de rescisão, fixada em 20 milhões de euros.

Os "azuis e brancos" terão feito tudo para renovar o contrato de Dalot, que acabaria em Junho do próximo ano mas, de acordo com o jornal O Jogo, o empresário do jogador, Carlos Gonçalves, terá adiado sempre as negociações de prolongação do contrato com o Porto.

Natural de Braga, Dalot chegou a estar a um passo do Benfica quando tinha apenas oito anos mas o seu amor pelo Porto falou mais alto. Quase 10 anos depois, estreou-se pelo emblema portista com 18 anos, 11 meses e sete dias, tornando-se o quinto jogador mais jovem a estrear-se pelo FC Porto no século XXI, atrás de Bruno Gama, Rúben Neves, Anderson e Paulo Machado.

Feita a estreia pelo plantel principal dos "dragões" esta época, o jovem de 19 anos chegou mesmo a ocupar a vaga deixada por Alex Telles no lado esquerdo da defesa, deixando boas impressões a Sérgio Conceição quando o brasileiro se lesionou a meio da época e tornando-se, também ele, campeão nacional.

Este é também o segundo lateral direito que o Porto transfere esta época e ambos para Inglaterra. Há pouco mais de uma semana foi anunciada a transferência de Ricardo Pereira, para o Leicester, também por 20 milhões, totalizando já um encaixe de 40 milhões de euros neste início de época de transferências.

Embora seja visto apenas como uma aposta para o futuro, o lado direito da defesa é um lugar vulnerável para o Manchester United e esta é uma boa oportunidade para Diogo Dalot se afirmar na equipa principal. A única concorrência do português será o equatoriano Antonio Valência, de 32 anos, visto que o italiano Matteo Darmian parece estar a caminho da Juventus.

Com a transferência, o internacional português sub-21 irá ser o quinto português a representar o Manchester United - depois de Ronaldo, Nani, Bebé e Joel Pereira -, mas apenas o primeiro desde que José Mourinho é o treinador dos red devils.