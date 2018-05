Duas sombras acompanharam para todo o lado Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, que se realizou no passado sábado, conta o Correio da Manhã. E não se trataram de defesas do Liverpool, a equipa com quem o Real Madrid decidiu o troféu. São dois guarda-costas portugueses: Nuno Mareco, pára-quedista e forcado da Chamusca, e Gonçalo Salgado, lutador profissional de MMA, ambos funcionários da empresa de segurança privada Anthea, liderada pelo ex-espião e antigo director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) Jorge Silva Carvalho.

Os momentos em que o ribatejano com formação militar e o lutador de artes marciais mistas acompanharam Ronaldo, a sua namorada Georgina e o seu filho mais velho, Cristianinho, foram captados por fotógrafos no final da partida que o Real Madrid ganhou ao Liverpool por 3-1.

Sempre que Ronaldo viaja até ao estrangeiro, em férias ou por compromissos de futebol, o internacional português requisita os serviços de profissionais de segurança à Anthea. Em jogos fora de Espanha o número de guarda-costas é normalmente dois – Nuno Marecos e Gonçalo Salgado acompanham Ronaldo há vários anos -, em Portugal, a equipa é reforçada com mais dois seguranças junto de Ronaldo e a sua família, de acordo com o Correio da Manhã. Nuno Marrecos confirmou ao jornal que trabalha com Ronaldo há mais de um ano.

Já Gonçalo Salgado é um dos lutadores portugueses mais reconhecidos de vale-tudo, uma arte marcial muito conhecida no Brasil, e já protegeu nomes como o músico Tony Carreira e os surfistas Kelly Slater e Gabriel Medina.

A empresa de segurança Anthea, fundada em 2011, tornou-se conhecida publicamente com o anúncio da sua contratação, no início do ano, para substituir a empresa PSG na segurança da discoteca Urban Beach, acusada de actos de violência para com os clientes. Esta empresa tem como presidente do Conselho de Administração o antigo director do SIED, Silva Carvalho, que foi condenado em 2016 por violação do segredo de Estado, abuso de poder e acesso ilegítimo a dados no âmbito do caso das secretas. Foi ainda absolvido do crime de corrupção passiva.