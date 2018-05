Presidente da mesa da assembleia-geral explicou o que aconteceu em declarações exclusivas ao Record.

O presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting, Jaime Marta Soares, foi impedido de validar o requerimento para a marcação de uma AG de destituição dos órgãos sociais em funções dos "leões". Em declarações exclusivas ao Record, Marta Soares explicou porque não conseguir prosseguir com os trâmites legais, referindo que os empregados do clube não tinham ordens para validar as assinaturas referentes a mais de três mil e 500 votos de associados do clube.



"Viemos aqui para apresentar mais de 3 mil e 500 votos dos associados para provar que a decisão da mesa em marcar uma Assembleia Geral assenta no descontentamento dos sócios, o que está devidamente comprovado com estas assinaturas que aqui estão. Não conseguimos que fossem validados porque não havia ordem aos funcionários para que se disponibilizassem para este serviço à Mesa", frisou Marta Soares ao Record.