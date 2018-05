A Holdimo vai interpor uma ação especial para destituir Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Rui Caeiro e Guilherme Pinheiro da administração da SAD do Sporting – todos exceto Nuno Correia da Silva, representante da empresa de Álvaro Sobrinho.O processo terá por fundamento uma alegada "violação de deveres" e "desvio de dinheiros da SAD para o clube" que levantará dúvidas quanto à legalidade, revelou ontem Rui Santos no ‘Tempo Extra’, da SIC Notícias. "Faremos de tudo para demitir imediatamente a direcção", prometera Álvaro Sobrinho, no dia 17.O accionista pediu uma assembleia geral da SAD. A administração propôs que a Holdimo colocasse por escrito as perguntas necessárias ao esclarecimento mas as respostas foram consideradas insuficientes. Em análise está ainda a possibilidade de ser levantado um inquérito judicial.