Direção do Benfica demite-se e convoca eleições para outubro

Os órgãos sociais do clube estiveram reunidos esta quarta-feira e decidiram convocar eleições para outubro para escolher o sucessor de Luís Filipe Vieira.

A direção do Benfica demitiu-se esta quarta-feira após estar reunida com a Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. As eleições antecipadas serão marcadas para outubro.

Recorde-se que depois da detenção de Luís Felipe Vieira, Rui Costa assumiu o cargo de presidente do Benfica e foi fortemente pressionado por diversos quadrantes do clube no sentido de criar condições para a marcação de eleições antecipadas.