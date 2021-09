Ronaldo quer ganhar troféus no United e louva "pai no futebol" Alex Ferguson

O português Cristiano Ronaldo, que regressou ao Manchester United 12 anos depois, disse esta quarta-feira que o objetivo é "ganhar troféus e conquistar grandes coisas" no clube, em que foi treinado pelo seu "pai no futebol", Alex Ferguson.







"Como toda a gente sabe, desde que assinei pelo United aos 18 anos que Alex Ferguson foi a chave. Lembro-me quando joguei pelo Sporting contra o Manchester. Para mim, é um pai no futebol. Ajudou-me muito, ensinou-me muito, e para mim teve um grande papel [no regresso] porque com a relação que tivemos, estamos sempre em contacto", contou, em declarações hoje prestadas ao 'site' dos 'red devils'.O escocês orientou Ronaldo, que assinou por duas épocas, no clube inglês desde que foi contratado aos 'leões', em 2003, até sair, em 2009, para o Real Madrid."Gosto muito dele, e foi a principal chave para eu estar onde estou hoje, e foi essencial para assinar pelo Manchester United", acrescentou.Nas declarações prestadas ao clube, o agora ex-jogador da Juventus, de 36 anos, destacou a expectativa que já tem de alinhar pela primeira vez no regresso, depois de uma "história fantástica" escrita na primeira passagem, agora que tomou "a melhor decisão possível" e iniciou "um novo capítulo"."Estou feliz, quero continuar a fazer história, ajudar o Manchester a conseguir grandes resultados, ganhar troféus e, principalmente, ganhar grandes coisas", destacou, lembrando que vai conversar cara a cara, depois de uma conversa curta, com o treinador, o seu antigo companheiro de balneário norueguês Ole Gunnar Solskjaer.Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.O português, que tinha chegado aos 'red devils' proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro 'Champions', três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.