Direção da SAD do Benfica apresenta renúncia aos cargos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A direção da SAD do Benfica comunicou esta segunda-feira, em nota enviada à CMVM, a renúncia dos órgãos sociais aos respetivos cargos na sociedade. De acordo com o comunicado, renunciam aos cargos os elementos do Conselho de Administração, liderado por Rui Costa, tal como os da Mesa da Assembleia Geral e ainda do Conselho Fiscal.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta decisão, refira-se, é uma mera formalidade, visto que este procedimento é necessário para que os novos órgãos tomem posse em janeiro - para o quadriénio entre 2021 e 2025. A votação dos mesmos será feita no âmbito da assembleia geral da SAD marcada para o dia 6."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e na alínea a) do artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, os seguintes membros dos órgãos sociais da Benfica SAD apresentaram as renúncias aos respectivos cargos:Mesa da Assembleia Geral: Nuno Miguel Miranda de Magalhães (Presidente), Pedro Miguel Santiago Neves Faria (Vice-Presidente) e Jorge Ascensão de Mendonça Arrais (Secretário).Conselho de Administração: Rui Manuel César Costa (Presidente), Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira (Vogal), José Eduardo Soares Moniz (Vogal), Miguel Ângelo Bernardes da Costa Moreira (Vogal) e Sílvio Rui Neves, Correia Gonçalves Cervan (Vogal).Conselho Fiscal: João Albino Cordeiro Augusto (Presidente), Gualter das Neves Godinho (Vogal), Rui Manuel, Frazão Henriques da Cunha (Vogal) e José Manuel da Silva Appleton (Suplente).As renúncias acima referidas produzem efeitos nos termos previstos na lei."