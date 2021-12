Benfica nega saída de Jorge Jesus para o Flamengo

O Benfica afirmou esta quarta-feira em comunicado que não existe qualquer acordo para a saída de Jorge Jesus para o Flamengo e ataca a CNN Portugal devido à divulgação "de informações falsas".





Num comunicado publicado no site, os encarnados recordam que o atual treinador das águias tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica "e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura".O clube lamenta ainda a disseminação de "informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo".As águias sublinham que Jorge Jesus "não deseja voltar ao Brasil", mas sim "voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica".Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, negou esta quarta-feira que o clube brasileiro tenha feito já qualquer proposta a Jorge Jesus, depois da notícia avançada pelo UOL Esporte, que garantia que a saída do treinador do Benfica dependia apenas de um acordo com o clube.Também João de Deus, treinador adjunto do Benfica, revelou esta quarta-feira que JJ se encontrou com dirigentes do clube brasileiro. No entanto, descartou qualquer saída do técnico dos encarnados: "O mister disse que não pode nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica", frisou.