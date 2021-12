Tondela apura-se pela primeira vez para os 'quartos' da Taça de Portugal

O Tondela fez história esta terça-feira ao garantir, pela primeira vez, a passagem aos quartos finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Estoril Praia, por 3-1, num encontro disputado em casa.







NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA

Leonardo Ruiz foi o autor do único golo (18) do Estoril Praia, numa grande penalidade que inaugurou o marcador. O Tondela deu a volta com os 'tentos' de Tiago Dantas (45+3), Juan Boselli (51) e Daniel dos Anjos (68).A reviravolta no resultado garantiu assim, pela primeira vez na história do clube 'beirão', a passagem do Tondela aos quartos finais da Taça de Portugal de futebol.O primeiro momento de maior perigo no jogo aconteceu aos 10 minutos, com um cruzamento de Bebeto, que Daniel dos Anjos desperdiçou, num remate em que a bola passou ao lado do poste direito de Daniel Figueira.O Estoril Praia reagiu e, quatro minutos depois, André Franco fez um remate direto às mãos de Babacar Niasse.O primeiro golo surgiu aos 18 minutos, numa grande penalidade marcada por Leonardo Ruiz, na sequência de uma falta do guarda-redes do Tondela sobre Chiquinho.A bola voltou a passar junto ao poste direito de Daniel Figueira ao minuto 25, num remate de Rafael Barbosa e, mais tarde ((37) foi Juan Boselli que rematou, mas sem perigo, por cima da barra.O jogo continuou equilibrado e sem grandes oportunidades, mas nos três minutos de compensação o Tondela praticamente não saiu da grande área do Estoril Praia e acabou por concretizar nos últimos segundos, num remate de Tiago Dantas.Na segunda parte, a equipa da casa entrou a pressionar e, aos 51 minutos, conseguiu vantagem no marcador, com Boselli a conseguir 'furar' a defesa do Estoril Praia e a atirar para o fundo da baliza.O Estoril Praia tentou reagir e equilibrou o jogo, com as duas equipas a tentarem criar situações de perigo, sem grande sucesso, mas foi Daniel Dos Anjos que, aos 68 minutos, conseguiu concretizar.A formação de Bruno Pinheiro ainda tentou dar a volta ao resultado, mas o marcador não sofreu alterações.Jogo realizado no Estádio João Cardoso.Tondela -- Estoril Praia, 3-1.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Leonardo Ruiz, 18 minutos (grande penalidade).1-1, Tiago Dantas, 45+3.2-1, Juan Boselli, 51.3-1, Daniel dos Anjos, 68.Equipas:- Tondela: Babacar Niasse, Bebeto, Manu Hernando, Modibo Sagnan, Khacef (Neto Borges, 88), Iker Undabarrena (João Pedro, 81), Tiago Dantas, Juan Boselli (Jhon Murilo, 71), Salvador Agra, Rafael Barbosa (Ricardo Alves, 88) e Daniel dos Anjos (Renat Dadashov, 87).(Suplentes: Philip Tear, Pedro Augusto, Ricardo Alves, Neto Borges, João Pedro, Jhon Murilo, e Renat Dadashov).Treinador: Pako Ayestarán.- Estoril Praia: Daniel Figueira, Carles Soria, Ferraresi, Patrick William, Joãozinho, Romário Baró (Rosier, 46), André Franco, João Gamboa (Francisco Geraldes, 78), Bruno Lourenço (Arthur Gomes, 62), Chiquinho e Leonardo Ruiz (André Clóvis, 62).(Suplentes: Thiago Silva, David Bruno, Bernardo Vital, Francisco Geraldes, Arthur Gomes, André Clóvis e Rosier).Treinador: Bruno Pinheiro.Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).Ação disciplinar: cartão amarelo para Babacar Niasse (17), Bebeto (26), Modibo Sagnan (42) Chiquinho (45), Carles Soria (52), Ferraresi (57), João Pedro (85), Daniel dos Anjos (86).Assistência: 394 espetadores.