Pepe apresenta queixa à PSP após insulto racista. Famalicão nega

No final da vitória do FC Porto sobre o Famalicão, que garantiu aos dragões a passagem à final da Taça de Portugal, Pepe garantiu que Colombatto o chamou de "mono", que em castelhano pode significar macaco.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O defesa central afirma ainda que o árbitro Manuel Mota não teve coragem de expulsar o jogador argentino.O capitão do FC Porto já terá apresentado queixa à polícia, a notícia é avançada esta sexta-feira pela newsletter Dragões Diário, que refere que "o jogo também ficou marcado pelos insultos racistas dirigidos por Colombatto a Pepe (…) Para que a atitude de Colombatto não passe impune, o central apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública imediatamente após o jogo".Na flash interview o internacional português esclareceu logo a confusão gerada entre os dois atletas ao minuto 87: "Triste isso acontecer entre atletas deste nível. Infelizmente, o árbitro não teve coragem, é mesmo assim, porque ouviu que ele chamou-me de 'mono'. Toda a gente sabe o que é. Eu não saí do campo por respeito às pessoas que vieram cá e que pagaram, às pessoas que estão em casa a ver jogo de futebol, que pagam a televisão e que fazem que o desporto seja bonito. Entre jogadores isso acontecer é lamentável, ainda mais na frente do árbitro. Ele ouviu. Ele estava tão atrapalhado que dizia que não foi 'mono', que foi 'monada'. Eu espero que o VAR escute"."Eu sou capitão do FC Porto, capitão da Seleção, respeito esta profissão. Sou o que sou hoje por causa desse desporto e temos de dar exemplo, independentemente de ganhar e perder, temos de dar exemplo. Quando perdemos, é chato, mas não podemos humilhar o próximo. É inadmissível no dia de hoje, num campo de futebol onde há muitas câmaras, onde há o árbitro, que estava ali e ouviu… não teve coragem de parar o jogo e de dar repreensão. Se o árbitro não tem coragem, quem vai ter? Espero que as pessoas olhem para isso e tomem decisão. É inadmissível acontecer hoje num campo de futebol, onde há crianças. Disse-lhe que estava dececionado com ele. Não o cumprimentei por causa disso. Não merece. Tinha autoridade e provas para mudar uma história negra e não teve coragem. É inadmissível", continuou o jogador de 40 anos.Santiago Colombatto, jogador de 26 anos, já reagiu à polémica através do seu Instagram. Para isso utilizou uma citação do treinador Marcelo Bielsa em 2015, quando liderava o Marselha: "Mesmo que vos pareça impossível, não reclamem de nada, engulam o veneno. Aceitem a injustiça que tudo se equilibra no final".O caso foi também comentado por ambos os treinadores, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão defendeu o seu jogador garantindo que tudo não se passava de uma mentira: "Sejam jogadores, treinadores, dirigentes ou a polícia, quem disse que o Santiago Colombatto chamou alguma coisa é mentiroso. É mentira. Eu sou testemunha, acredito no que o meu jogador disse, há testemunhas dentro do campo mas nem precisamos de testemunha. É mentira, ponto final".Já Sérgio Conceição, que foi expulso durante os festejos do segundo golo do Porto, defendeu o capitão dos dragões: "Esse senhor veio e chamou mentiroso ao Pepe, disse que eu era mal-formado e mal-educado, mas pelos vistos quem é mal-formado e mal-educado é esse senhor, o tal treinador que disse que o jogo mais importante não era o jogo do FC Porto mas a final do Jamor. Cria expectativas muito altas e a desilusão é grande… Sobre o Pepe, confio plenamente nele e existem os áudios, possivelmente do árbitro que, depois, o Conselho de Arbitragem há-de ouvir e perceber, pois foi junto do árbitro que o atleta do Famalicão chamou o que chamou ao Pepe".