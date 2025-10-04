Desafiar as maiores estrelas do skate em Lisboa

As grandes figuras do skate mundial, como o português Gustavo Ribeiro ou o bicampeão olímpico Yuto Horigome, vão estar este sábado em pontos icónicos da capital, das Portas do Sol ao Martim Moniz e à Ribeira das Naus. E quem quiser pode desafiá-los para um duelo de manobras.

Os amantes do skate e todos aqueles skaters amadores que costumam e gostam de praticar manobras vão ter um dia especial a 4 de outubro. É neste sábado que se realiza o primeiro Red Bull Spot Check, uma festa do skate e de promoção de Lisboa, que apresenta um conceito original e já percorreu várias cidades pelo mundo, sendo Barcelona a anterior paragem.



Gustavo Ribeiro a fazer manobras nas Portas do Sol, em Lisboa Red Bull

O skater Gustavo Ribeiro, que representou Portugal na modalidade nos Jogos Olímpicos de 2021 (Tóquio) e 2024 (Paris) – e que em 2019 conquistou a medalha de bronze no campeonato do mundo de skate –, é o anfitrião de serviço desta iniciativa e selecionou quatro pontos da cidade de Lisboa com significado especial para ele enquanto skater: Praça do Martim Moniz, Portas do Sol, Ribeira das Naus e Praça da Figueira. A seguir, o público votou (via site da Red Bull) e elegeu os três preferidos, tendo ficado de fora a Praça da Figueira.

Além de Gustavo Ribeiro, participam ainda nesta iniciativa o japonês Yuto Horigome, bicampeão olímpico, os norte-americanos Zion Wright e Jamie Foy e os australianos Rome Collyer e Chloe Covell.

“É incrível ter todos estes nomes da cena mundial em Lisboa. É super motivador. Estou certo que vai ser um dia cheio de skate e de boas vibes”, afirmou Gustavo Ribeiro.

Um dos aspetos surpreendente desta iniciativa é que os amantes da modalidade vão poder, além de estar perto das maiores estrelas e de ver as suas performances, desafiá-los. É que em cada um dos três locais onde os skaters vão desenvolver as suas manobras haverá uma sessão Best Trick Jam, aberta a qualquer pessoa que queira participar.



Yuto Horigome ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e de Paris



O skater norte-americano Zion Wright

O programa começa mesmo (às 14h15) com as inscrições dos skaters amadores que quiserem participar (também o podem fazer via online no site www.redbull.com), acontecendo no miradouro das Portas do Sol, em Alfama. Às 15h decorrerá a sessão de skate nas Portas do Sol e às 15h40 está previsto que todos se desloquem para a Ribeira das Naus, entre o Terreiro do Paço e o Cais do Sodré, onde decorrerá nova sessão às 16h. Por fim, haverá uma nova deslocação, agora para o Martim Moniz, onde às 17h decorrerá a última sessão.