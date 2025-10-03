Várias novidades nos convocados de Portugal para os jogos com Irlanda e Hungria

Sábado – Pense por si

Roberto Martínez chamou 25 jogadores para a dupla jornada de apuramento para o Mundial'2026

Roberto Martínez divulgou os 25 convocados para os duelos de Portugal com Irlanda (dia 11) e Hungria (14), ambos no Estádio José Alvalade, em Lisboa, do Grupo F de qualificação para o Mundial’2026. Matheus Nunes, do Manchester City, é a principal novidade, mas há também os regressos de Nelson Semedo (João Cancelo está lesionado) e Rafael Leão, este após lesão.

LISTA DE 25 CONVOCADOS:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton) 

Defesas: Diogo Dalot (Man. United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Man. City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal);

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pote (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

