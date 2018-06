O seleccionador português garante que "respeita todos os adversários", em especial a Espanha, com quem Portugal faz a estreia neste Mundial2018.

O seleccionador Fernando Santos garantiu esta quinta-feira que Portugal está "confiante, mas sem presunção" para a estreia no Mundial2018 de futebol, na sexta-feira frente à Espanha, um adversário de "enorme qualidade".



"A equipa está confiante, sem presunção. Respeitamos todos os adversários e, obviamente, ainda mais uma grande equipa como a Espanha", sintetizou.



O técnico luso defende que o embate ibérico é um dos "clássicos do futebol mundial" e assegurou que ambas "têm o objectivo seguro de vencer, pois acreditam que o podem fazer".



A polémica troca de seleccionador no rival - Julen Lopetegui assinou pelo Real Madrid e foi despedido quarta-feira, sendo substituído pelo director desportivo da federação, Fernando Hierro - foi evitada por Fernando Santos, seguro de que nada mudará no jogo contrário.



"Quem vai estar no banco é o Hierro e Espanha joga assim há 10 anos. Da mesma forma. Não espero nenhuma surpresa. As estratégias estão montadas", sublinhou.



Avesso a "ruído" exterior ao futebol dentro das quatro linhas, acrescentou que "o importante é que sexta-feira vai ser a estreia de Portugal e Espanha", que considerou "duas grandes equipas, conjuntos de enorme qualidade com jogadores de grande qualidade".



Apesar de adiantar que é amigo de Fernando Hierro, Santos diz que não lhe pode desejar sorte para este jogo, pois o "importante é este confronto", dizendo que "o resto é acessório e não vai valer nada para o jogo".



"Como vou jogar? Não digo, como também não acredito que o Hierro vai responder. Não vamos entregar o jogo um ao outro. Somos amigos, mas cada um com a sua estratégia, sem a apresentar antes", reforçou.



O seleccionador luso mostrou que é perfeitamente conhecedor dos pontos fortes da Espanha como das suas "menos-valias", uma vez que, frisa, "não há equipas perfeitas".



Fernando Santos acredita que o desafio tem tudo para ser um dos mais estimulantes da fase de grupos do Mundial, defrontando-se dois lados "convictos de que podem vencer".



"Não sei se será o melhor jogo da primeira fase, mas terá tudo para ser um grande jogo. Ambiente bom, estádio bom, praticamente cheio, publico bom. Portugal está longe, mas teremos muitos milhões a assistir nas praças. E aqui serão mais de 1.500 a apoiar. Vai ser uma grande festa e Portugal espera vencer, naturalmente", concluiu.