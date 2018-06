O meu primeiro Mundial? O Alemanha-74, claro, ganho pela RFA e onde brilharam Beckenbauer e Cruijff (campeão e vice). É verdade que só tinha 3 anos e não me lembro de nada, mas de certeza que algures no meu subconsciente há-de ter ficado alguma imagem ou algum som apanhado na televisão da mercearia do meu avô, o único que, na aldeia, tinha um aparelho desses.





O Argentina-78 também é uma névoa na minha cabeça. Tal como Maradona ficou de fora do Mundial (César Menotti não quis levar o prodígio de 17 anos), o Mundial ficou de fora de mim: provavelmente porque os jogos (devido à diferença horária) passavam a horas tardias para um miúdo que tinha de se levantar cedo para ir para a escola.O Espanha-82 é, por isso, o primeiro Mundial da minha existência. E, além dos episódios do pontapé na bola, há mais duas situações marcantes: o Naranjito, a mascote que deu origem a uma série de desenhos animados; e os cromos dos jogadores – essa foi a minha primeira caderneta completa.No futebol, e como era hábito nas décadas de 70 e 80 (e mesmo em 90), Portugal quase nunca se conseguia qualificar para nada, por isso contentávamo-nos em apoiar o Brasil. Em 1982, lembro-me de estar de férias, na praia, e de assistir na esplanada (a televisão lá muito ao longe, pequenina – agora é que há cafés e bares com 10 ou mais ecrãs) aos jogos do Brasil, que encantava com o seu "timão", formado por génios habilidosos como Zico, Éder, Falcão ou Sócrates.Os donos dos cafés eram os principais torcedores do Brasil, porque, em dia de jogo, os pratos de marisco estavam sempre a sair. Outra memória: a casa onde estávamos ficava mesmo junto a uma enorme seca de balhau ao ar livre, colada à ria de Aveiro, que fui visitar na véspera da final.

Os nossos "irmãos" brasileiros davam show de bola, tendo despachado na fase de grupos a URSS (2-1), a Escócia (4-1) e a Nova Zelândia (4-0). Seguiu-se, na fase final, que apurava para as meias-finais, a Argentina de Maradona e Passarella. Nova vitória, por 3-1, com Maradona expulso aos 82 minutos. Contra a Itália, bastava um empate aos brasileiros para seguir em frente. Só que Paolo Rossi, um avançado até aí completamente adormecido, decidiu brilhar e marcou três golos, chutando borda fora os campeões do jogo bonito.

"O futebol é injusto", lembro-me de ouvir a muitas das pessoas que estavam na esplanada, de repente pintada com a cor dos cemitérios. A desilusão futebolística iria continuar nos anos seguintes, e agora ainda mais sentida, porque tratava-se da nossa selecção. Primeiro foi o Euro-84, em que Platini nos matou o sonho da final. E depois, no México-86, aquela desgraça contra Marrocos (derrota por 3-1) após o brilharete contra a Inglaterra.

Num adolescente, as derrotas doem mais, e levam-nos a olhar para o futebol de outra maneira, nomeadamente a preferir jogar peladinhas na rua com os amigos do que a ficar em frente à TV a ver os nossos a perder (é algo muuuuuito complicado de aceitar). Lembro-me de estar 2-0 ao intervalo e de o meu pai dizer, antes de se ir deitar – o Portugal-Marrocos começou às 10h da noite de quarta-feira, 11 de Junho, e o dia seguinte era de trabalho – que era melhor eu também ir dormir porque o Mundial, para nós, estava acabado. Ao que eu respondi, cheio de confiança: "Ainda vamos empatar".

Não sei se depois disso assisti a algum jogo dos oitavos de final (procurando agora os resultados na Internet, é bem possível que tenha visto o Brasil-Polónia ou o França-Itália, mas não tenho a certeza).

Maradona antecipou-se a Peter Shilton e marcou com a mão – a mão de Deus

Em plena fase de luto, Maradona resgatou-me para o futebol graças a um momento mágico que quase falhei. O Argentina-Inglaterra, dos quartos-de-final, jogou-se a 22 de Junho, um domingo (fim de tarde em Portugal). Eu e os meus amigos passávamos as tardes de domingo a jogar desafios inter-aldeias nos campos da Raposeira ou da Azenela, ambos em piso de terra. Começavam a seguir ao almoço e iam-se prolongando no "só mais um golo" – isso significava que normalmente terminavam já de noite, o que implicava chegar a casa depois do jantar e sentir a ira dos pais.

Nesse domingo, por alguma providência divina, alguém fez força para irmos embora mais cedo, para podermos ver o jogo do Mundial. Alguns foram resistindo, continuando a jogar aos centros ou aos remates, mas a certa altura lá decidimos mesmo regressar. Resultado: cheguei a casa na altura em que tinha começado a segunda parte (ainda com 0-0).

Suado e cheio de terra na camisola e nos calções (às vezes ia à baliza, tinha a mania que era o Tibi), preparava-me para me instalar no sofá (onde já estava o meu pai) quando a minha mãe apareceu e avisou: "Nem penses que te sentas aí, vai mas é tomar banho".

Eu dei a resposta típica de adolescente teimoso (igual à dos miúdos de hoje): "Já vou, só quero ver os primeiros 10 minutos". E logo a seguir, ainda estava eu de pé, na soleira da porta, quando Maradona saltou, antecipou-se ao guarda-redes Peter Shilton e marcou com a mão – a mão de Deus.

O meu pai comentou logo: "Foi com a mão". E eu, depois de ver a repetição (era só uma, agora é que cada lance polémico é filmado de 25 câmaras e ângulos diferentes e passado 5 minutos fica disponível na Internet), terei respondido algo do género: "É provável". A verdade é que fiquei com dúvidas, mas eu estava pela Argentina.

Como já tinha visto um golo, devia estar quase a ser corrido da sala. A minha mãe voltou à carga: não podia estar ali completamente imundo. E eu, de novo: "Ó mãe, são só 10 minutos, tenho de ver a reacção da Inglaterra".

Maradona a celebrar a conquista do México-86. Este foi o seu Mundial, foi aqui que ganhou a imortalidade

Mas não houve reacção: o que aconteceu foi, 4 minutos depois, Maradona a pegar na bola no seu meio-campo e a cavalgar por ali fora, derrubando os peões ingleses (sim, esta linguagem bélica faz sentido, afinal a Guerra das Malvinas tinha oposto os dois países entre Abril e Junho desse ano) que lhe apareciam à frente. Foram cinco, até chegar à área, enganar novamente Peter Shilton e marcar o 2-0 para a Argentina, numa faena que enlouqueceu os locutores de todo o mundo e elevou Maradona a D10s (Dios em linguagem marodiana).

Quanto a mim, dei um salto, gritei um "que golaço" e fui mesmo tomar banho. Regressei a tempo de ver o 2-1 (pelo goleador Gary Lineker, aos 81 minutos) e até ao final mantive-me na dúvida se seria melhor que o jogo terminasse com a vitória da Argentina ou se devia suspirar pelo prolongamento (torcia pela celeste, mas sempre eram mais 30 minutos de futebol, que na pré-história da Sport Tv era um bem de consumo escasso). E pensar que por pouco eu ia estar debaixo de água no preciso momento em que Maradona fazia o golo do século.