Cristiano Ronaldo volta a falhar jogo do Al Nassr

O jogador já tinha ficado de fora diante do Al Riyadh. Em causa pode estar um conflito com o Fundo Soberano Saudita para o futebol.

Cristiano Ronaldo vai falhar mais um jogo do Al Nassr, desta vez na receção ao Al Ittihad, marcado para esta sexta-feira às 17h30. A informação foi avançada por Pedro Sousa, no canal NOW. O jogador português (e acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Correio da Manhã e Record) já tinha ficado de fora no jogo diante do Al Riyadh. Em causa poderá estar um mau-estar entre o avançado português e o Fundo Soberano Saudita (PIF, na sigla em inglês).



De acordo com informações recolhidas pelos jornais desportivos, Cristiano Ronaldo está descontente com o tratamento que foi dado ao Al Nassr pelo PIF, o organismo estatal que comprou a maioria do capital dos quatro principais clubes do país em 2023: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli.

Cristiano Ronaldo acredita, alegadamente, que o Al Nassr e ele mesmo mereciam um outro respeito por parte do fundo, tendo em conta o papel decisivo que teve como impulsionador do futebol saudita e na sua projeção para níveis internacionais.

O encontro desta sexta-feira marca o reencontro entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição. O ex-FC Porto venceu (2-1) em outubro para a Taça do Rei e deixou o balanço de confrontos com JJ empatado: em 20 jogos, são 7 vitórias para cada um, além de 6 empates.

Após recuperar 6 pontos nas três rondas anteriores, ocupa o 3.º lugar da classificação com 46 pontos, a 4 do líder Al Hilal.