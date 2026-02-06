Fernando Gomes pode ter de indemnizar FPF pelo contrato de Fernando Santos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O contrato de Fernando Santos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) continua a dar que falar. O 'Expresso' avança esta sexta-feira que Fernando Gomes, ex-presidente da FPF poderá ter de indemnizar o organismo "por danos reputacionais e financeiros". Em causa está então o contrato do ex-selecionador e da sua equipa técnica - processo que acabou por ir a tribunal, com 'episódios' que se vão somando, como o que demos, já no final de janeiro, em primeira mão: o organismo foi intimado pela Segurança Social a pagar uma dívida de cerca de 2,6 milhões de euros, aos quais será preciso ainda somar juros e multas. A decisão de processar ou não Fernando Gomes caberá aos sócios na próxima Assembleia Geral da FPF.



Fernando Gomes e Fernando Santos Miguel Barreira/Arquivo

Questionada pelo semanário sobre se, face a estas avaliações, admite processar Fernando Gomes, a FPF sublinhou que, "como já assumido publicamente, a Direção irá informar, em Assembleia Geral, os sócios sobre todos os contornos do processo e o impacto financeiro e reputacional provocado pela notificação da Segurança Social para os efeitos que entenderem pertinentes".