Fernando Gomes pode ter de indemnizar FPF pelo contrato de Fernando Santos

Juristas admitem ao 'Expresso' que há lugar a pedidpo de responabilidade civil ao antigo presidente da Federação
O contrato de Fernando Santos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) continua a dar que falar. O 'Expresso' avança esta sexta-feira que Fernando Gomes, ex-presidente da FPF poderá ter de indemnizar o organismo "por danos reputacionais e financeiros". Em causa está então o contrato do ex-selecionador e da sua equipa técnica - processo que acabou por ir a tribunal, com 'episódios' que se vão somando, como o que demos, já no final de janeiro, em primeira mão: o organismo foi intimado pela Segurança Social a pagar uma dívida de cerca de 2,6 milhões de euros, aos quais será preciso ainda somar juros e multas. A decisão de processar ou não Fernando Gomes caberá aos sócios na próxima Assembleia Geral da FPF.
Fernando Gomes e Fernando SantosMiguel Barreira/Arquivo
Questionada pelo semanário sobre se, face a estas avaliações, admite processar Fernando Gomes, a FPF sublinhou que, "como já assumido publicamente, a Direção irá informar, em Assembleia Geral, os sócios sobre todos os contornos do processo e o impacto financeiro e reputacional provocado pela notificação da Segurança Social para os efeitos que entenderem pertinentes".