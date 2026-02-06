Presença de JD Vance nos Jogos Olímpicos de Inverno leva a protestos em Milão

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reuniu-se esta sexta-feira com o vice-presidente norte-americano, JD Vance, cuja presença em Milão para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno foi contestada por cerca de mil manifestantes.

"A última vez que o vi em Roma foi para a eleição do novo papa e, hoje, encontramo-nos novamente para os Jogos Olímpicos. São dois eventos que testemunham os valores que unem a Itália e os Estados Unidos, a Europa e os Estados Unidos, a civilização ocidental", declarou Meloni, dirigindo-se a JD Vance, que se fez acompanhar nesta deslocação a Milão pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

Segundo Meloni, uma das líderes europeias mais próximas do Presidente norte-americano, Donald Trump, a presença do vice-presidente e do chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, que decorre hoje à noite, constitui "também uma oportunidade para discutir as relações bilaterais".

"Itália e Estados Unidos sempre tiveram relações muito significativas. Estamos a trabalhar em muitas questões bilaterais, obviamente no reforço da nossa cooperação, mas também noutros dossiês internacionais que estão em aberto", completou a primeira-ministra.

Por seu lado, JD Vance elogiou Meloni pela organização italiana dos Jogos Olímpicos de Inverno, saudando "o espírito" do evento, de "amizade, de competição, de uma competição baseada em regras e da união em torno de valores comuns".

"Temos ótimas relações, conexões e parcerias económicas, e acho que vocês fizeram um trabalho excelente", declarou o vice-presidente norte-americano, cuja presença em Milão foi alvo de contestação, com a realização de um cortejo pelas ruas de Milão que juntou cerca de um milhar de estudantes.

Além de uma enorme faixa onde se podia ler "Vance Out" (Vance Fora), os manifestantes empunhavam vários cartazes a reclamar também "ICE Out", insurgindo-se contra a presença, em Itália, de agentes federais norte-americanos do controverso Serviço de Imigração e Alfândega em missão aos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, ainda que as autoridades italianas tenham esclarecido que estes não exercerão quaisquer "atividades operacionais" em território italiano.

O cortejo foi acompanhado pelo som de apitos, à semelhança do que sucede nas manifestações contra o ICE em Minneapolis, cidade onde dois cidadãos norte-americanos, Renée Good e Alex Pretti, foram mortos por agentes desta força, provocando indignação também a nível internacional.

Na cidade de Milão, um dos principais palcos destes Jogos de Inverno, foi montado um gigantesco dispositivo de segurança, até porque estão previstas mais manifestações, tendo sido destacados 1.928 militares, 2.000 'carabinieri' (polícia militar), 170 veículos e numerosos equipamentos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026 decorrem entre hoje e 22 de fevereiro.