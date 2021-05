Câmara de Lisboa diz que marquise de Ronaldo está ilegal

Construção no topo do edifício não foi autorizada pelos condóminos, está acima da quota máxima permitida para a zona e não foi autorizada pela autarquia. Arquiteto José Mateus promete "lutar até às últimas consequências para que se respeite a Arquitetura".

Quando Cristiano Ronaldo mandou construir uma estrutura metálica no topo do edifício Castilho 203, cometeu várias ilegalidades. José Mateus, o arquiteto que assinou o projeto do prédio, explica à SÁBADO as irregularidades que estão em causa e assegura que não vai "assistir parado" a uma atitude que "desrespeita a Arquitetura".

Em primeiro lugar, esclarece José Mateus, embora o terraço no topo do edifício "seja de usufruto do condómino do 13.º andar, é uma parte comum" do prédio. E isso significa que qualquer alteração que lá seja feita obriga a uma "autorização do condomínio, aprovada em reunião de condóminos e registada em ata". Só que, segundo o arquiteto da ARX, "essa autorização não existe".

De qualquer modo, o autor do projeto de arquitetura assegura que mesmo com a autorização do condomínio, a construção não seria possível. O prédio já foi feito no limite máximo de cércea previsto para aquela zona. "Não era possível ter mais um metro de altura", assevera à SÁBADO José Mateus.