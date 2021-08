Olímpicos. Países com a população de Portugal ganharam o dobro das medalhas

Com as quatro medalhas em Tóquio, Portugal conseguiu a melhor prestação de sempre nuns Jogos Olímpicos, assegurando mais medalhas por milhão de habitantes que EUA ou China, os líderes do medalheiro. Mas países europeus com a mesma população ganharam, em média, mais do dobro das medalhas (10), investindo também duas vezes mais no desporto que Portugal.