Jogos Olímpicos: o que eles fizeram antes de chegar a Tóquio

Desafiámos nove atletas que vão aos Jogos Olímpicos de Tóquio (decorrem entre 23 de julho e 8 de agosto) a serem fotografados fora do ambiente habitual das suas modalidades, a fazerem algo ou num local que tenha para eles um significado importante. Patrícia Mamona recordou a adolescência e as idas de comboio para os treinos e Liliana Cá as viagens de barco entre o Barreiro e Lisboa.



Alexis Santos, da natação, não posou na piscina, mas na praia do Abano, em Cascais, pois o surf é a sua outra paixão. Já Sara Moreira (atletismo) regressou à quinta do Mosteiro de Singeverga (Santo Tirso), onde ajudava os avós nas atividades agrícolas. Telma Monteiro voltou ao primeiro desporto que praticou antes do judo: o futebol – o mesmo sucedeu com os irmãos Diogo e Pedro Costa, da vela.



Quanto a Fernando Pimenta, levou o seu caiaque até ao centro de Ponte de Lima, onde se costuma reunir com os amigos. E Maria Martins foi andar de bicicleta no aeródromo de Santarém – o seu desejo é tornar-se piloto depois de acabar a carreira. Para já, todos têm um sonho comum: ganhar medalhas no Japão.