A Comissão de Fiscalização do Sporting explicou, num comunicado emitido esta quinta-feira, que o novo processo instaurado aos elementos destituídos do antigo Conselho Directivo – Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Roque, Luís Gestas e Alexandre Godinho – teve origem em "participações de sócios". A nota de culpa está a ser enviada aos visados, que têm 10 dias para responder.

No documento, a CF explica que, devido ao "carácter grave e continuado dos factos imputados", entendeu "suspender preventiva e condicionalmente" Bruno de Carvalho, Luís Gestas e Alexandre Godinho. Ou seja, "tal significa que, apesar de estarem suspensos no âmbito de outro processo, ainda que provassem ou revertessem a sua situação naquela sede, estarão suspensos por força deste outro".

A nota de culpa remete para acções relacionadas com a assembleia-geral destituinte de 23 de Junho e com a "constante desobediência da medida de suspensão preventiva", mas também abre factos mais recentes como "o anúncio de uma decisão judicial que, pura e simplesmente, não existia ou a tentativa gorada do bloqueio das contas bancárias do Sporting", adjectivada como "usurpação de funções".

A CF explicou também que, ao longo dos 56 artigos da nota de culpa, existem "factos bizarros, como o escritório de advocacia de Alexandre Godinho ser nas instalações do Sporting".