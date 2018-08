Casos apontados pela Comissão de Fiscalização são "graves" e podem levar à expulsão.

A Comissão de Fiscalização do Sporting notificou Bruno de Carvalho e os restantes seis elementos não demissionários do antigo Conselho Directivo no âmbito da abertura de um novo processo disciplinar. Desta vez, estão em causa factos relativos à assembleia-geral de destituição, de 23 de Junho, até à recente tentativa de BdC re-assumir a presidência dos "leões", garantindo que tinha uma providência cautelar que lhe dava razão.



Os factos apontados são considerados graves, no que respeita a Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho e Luís Gestas, pelo que os mesmos arriscam a pena de expulsão, caso venham a ficar provadas as infracções disciplinares.



Leia a nota de culpa na íntegra aqui.