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Casa Pia assegura permanência na I Liga ao vencer ‘europeu’ Torreense

Lusa 22:09
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O Torreense procurava juntar-se na subida ao primeiro escalão a Marítimo e Académico de Viseu, que o precederam na classificação da II Liga,.

O Casa Pia venceu esta quinta-feira o Torreense por 2-0, na segunda mão do play-off, e assegurou a permanência na I Liga de futebol, para a sexta temporada entre os ‘grandes’, frente ao detentor da Taça de Portugal.

Casa Pia
Casa Pia Vítor Neno/Record

Em Rio Maior, depois do 0-0 no primeiro jogo, em Torres Vedras, o espanhol Larrazabal e o ganês Ofori marcaram os golos dos lisboetas, aos 38 e 77 minutos, respetivamente, garantindo a quinta presença consecutiva no principal escalão, que se soma à estreia em 1938/39.

Os lisboetas, 16.ºs e antepenúltimos da I Liga, impuseram-se frente ao Torreense, que vai disputar a fase de liga da Liga Europa de 2026/27 graças à inédita conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no domingo, por 2-1, após prolongamento.

O Torreense procurava juntar-se na subida ao primeiro escalão a Marítimo e Académico de Viseu, que o precederam na classificação da II Liga, para uma sétima vez no primeiro escalão, 34 anos depois.

O emblema torriense foi despromovido nas últimas três vezes que esteve na divisão principal, em 1991/92, 1964/65 e 1958/59, esta última após três presenças seguidas.

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