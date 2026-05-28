Roland Garros: Jaime Faria bate alemão Jan-Lennard Struff e passa à terceira ronda

Perante o 80.º jogador do mundo, Faria, que já tinha feito o seu melhor no torneio parisiense, ao assegurar a segunda ronda pela primeira vez, venceu com os parciais de 7-5, 7-6 (7-1) e 6-2, em duas horas e 32 minutos.

O 'qualifier' Jaime Faria, número dois português, continua a fazer história e qualificou-se esta quinta-feira pela primeira vez para a terceira ronda de Roland Garros, ao derrotar o tenista alemão Jan-Lennard Struff, em três sets.



Jaime Faria AP

Perante o 80.º jogador do mundo, Faria, que já tinha feito o seu melhor no torneio parisiense, ao assegurar a segunda ronda pela primeira vez, venceu com os parciais de 7-5, 7-6 (7-1) e 6-2, em duas horas e 32 minutos.

Na terceira eliminatória, Faria, 115.º jogador mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurcacz, 99.º do mundo, e o norte-amerciano Frances Tiafoe, 22.º da hierarquia mundial.

Leia Também Roland Garros: Nuno Borges muito orgulhoso por estar novamente na terceira ronda