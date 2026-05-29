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Desporto

Afonso Taira: “Jogar na Arábia Saudita é estar no centro do mais revolucionário que está a acontecer no futebol”

Carlos Torres
Carlos Torres 07:00

Formado no Sporting, o médio foi campeão da II Divisão saudita e aos 33 anos já prepara o pós-carreira. Licenciado em Gestão, integra um projeto que apoia startups europeias de tecnologia ligada ao futebol.

Afonso Taira foi campeão na II Divisão da Arábia Saudita com um recorde de 28 vitórias consecutivas e poucos dias depois estava a liderar um comité de investimentos para apoiar as melhores startups europeias de tecnologia aplicada ao futebol. Formado no Sporting e com passagem por clubes como Estoril, Casa Pia ou B-SAD (além de “aventuras” em Israel e Roménia), o médio, de 33 anos, ainda não decidiu o que vai fazer quando acabar a carreira, mas poderá ser treinador ou… trabalhar na área de Gestão.

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