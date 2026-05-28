Torreense busca novo sonho com I Liga, Casa Pia procura manter-se no escalão

Numa semana que tem sido histórica para a formação de Torres Vedras, o Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga, tenta manter-se no escalão principal e evitar, com isso, a continuidade do 'estado de graça' e felicidade dos torrienses.

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Casa Pia e Torreense disputam esta quinta-feira a última vaga na I Liga de futebol de 2026/27, em jogo da segunda mão do play-off de acesso ao primeiro escalão, em Rio Maior, depois do empate 0-0 no primeiro jogo.



Torreense vence Taça de Portugal CARLOS BARROSO/LUSA

O jogo, no Estádio Municipal de Rio Maior, casa ‘emprestada’ do Casa Pia, acontece poucos dias após a histórica conquista da Taça de Portugal pelo Torreense, que na final, no domingo, venceu o Sporting (2-1, após prolongamento).

O emblema de Torres Vedras, treinado por Luís Tralhão, é o primeiro de uma Liga secundária – foi terceiro classificado na II Liga de 2025/26 - a vencer a Taça de Portugal em 86 edições da competição, o que lhe deu, também, o apuramento para a Liga Europa da próxima época.

Numa semana que tem sido histórica para a formação de Torres Vedras, o Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga, tenta manter-se no escalão principal e evitar, com isso, a continuidade do 'estado de graça' e felicidade dos torrienses.

Por seu lado, o Torreense procura regressar à I Liga, 34 anos depois da última presença, em 1991/92.

O Casa Pia está há quatro épocas consecutivas no escalão maior, com resultados satisfatórios nas três primeiras épocas, com dois nonos lugares e um 10.º, mas nesta última deixou a permanência em 'risco'.

O jogo, que tem início marcado para as 20:00 e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, marca também o fim da carreira do defesa central dos 'gansos' José Fonte, aos 42 anos, após conquistar o inédito título europeu ao serviço de Portugal, em 2016, e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.