Taça de Portugal: Torreense junta-se com a taça aos festejos da vitória na cidade

Depois do fim do jogo, muitos torrienses de todas as idades foram enchendo todo o espaço em frente ao edifício da Câmara Municipal, à espera da equipa.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A equipa do Torreense surgiu à varanda da Câmara Municipal empunhando a taça ganha na Taça de Portugal perante as centenas de adeptos que os esperavam na cidade para continuar os festejos da vitória na Taça de Portugal.



CARLOS BARROSO/LUSA

Pelas 00h30, jogadores e treinador da equipa chegaram à Câmara Municipal de Torres Vedras e da varanda exibiram a taça conquistada este domingo, com uma vitória por 2-1 frente ao Sporting, ao som da música "We are the Champions" e do hino do clube, um momento ainda assinalado com fogo-de-artifício e com centenas de adeptos a vibrar, devidamente equipados com bandeiras e cachecóis do clube.

O treinador, Luís Tralhão, agradeceu o apoio dos adeptos e disse que a equipa "tudo vai fazer" na quinta-feira, em Rio Maior, para garantir a subida à 1ª Liga, depois da histórica vitória na Taça de Portugal, a primeira conseguida por um clube fora do principal escalão do futebol nacional.

Depois do fim do jogo, muitos torrienses de todas as idades foram enchendo todo o espaço em frente ao edifício da Câmara Municipal, à espera da equipa, transformando o local numa improvisada "discoteca ao ar livre".

Além dos clássicos "we are the champions" ou "conquistadores", os adeptos e simpatizantes ouviram ainda o hino do clube e músicas de carnaval a fazer lembrar as tradicionais festividades carnavalescas, adiadas este ano devido às intempéries de janeiro e fevereiro.

O Torreense tornou-se, no domingo, na primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Sporting, detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.