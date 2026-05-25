Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Taça de Portugal: Torreense junta-se com a taça aos festejos da vitória na cidade

Lusa 07:40
As mais lidas

Depois do fim do jogo, muitos torrienses de todas as idades foram enchendo todo o espaço em frente ao edifício da Câmara Municipal, à espera da equipa.

A equipa do Torreense surgiu à varanda da Câmara Municipal empunhando a taça ganha na Taça de Portugal perante as centenas de adeptos que os esperavam na cidade para continuar os festejos da vitória na Taça de Portugal.

CARLOS BARROSO/LUSA

Pelas 00h30, jogadores e treinador da equipa chegaram à Câmara Municipal de Torres Vedras e da varanda exibiram a taça conquistada este domingo, com uma vitória por 2-1 frente ao Sporting, ao som da música "We are the Champions" e do hino do clube, um momento ainda assinalado com fogo-de-artifício e com centenas de adeptos a vibrar, devidamente equipados com bandeiras e cachecóis do clube.

O treinador, Luís Tralhão, agradeceu o apoio dos adeptos e disse que a equipa "tudo vai fazer" na quinta-feira, em Rio Maior, para garantir a subida à 1ª Liga, depois da histórica vitória na Taça de Portugal, a primeira conseguida por um clube fora do principal escalão do futebol nacional.

Depois do fim do jogo, muitos torrienses de todas as idades foram enchendo todo o espaço em frente ao edifício da Câmara Municipal, à espera da equipa, transformando o local numa improvisada "discoteca ao ar livre".

Além dos clássicos "we are the champions" ou "conquistadores", os adeptos e simpatizantes ouviram ainda o hino do clube e músicas de carnaval a fazer lembrar as tradicionais festividades carnavalescas, adiadas este ano devido às intempéries de janeiro e fevereiro.

O Torreense tornou-se, no domingo, na primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Sporting, detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

Artigos Relacionados
Tópicos taças VItór Vitória Vitórias Portugal Sport Clube União Torreense Sporting Clube de Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Taça de Portugal: Torreense junta-se com a taça aos festejos da vitória na cidade