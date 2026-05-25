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25 de maio de 2026 às 09:30

Euforia total: Plantel do Torreense chega à Câmara Municipal de Torres Vedras para erguer a Taça de Portugal

O momento foi assinalado com fogo-de-artifício e com centenas de adeptos que se juntaram para festejar com a equipa.

O por 2-1 no Estádio Nacional do Jamor. Há 70 anos que o clube não estava numa final da Taça de Portugal. Em 1956 perdeu contra o FC Porto por 2-0.

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