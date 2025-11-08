Vídeo foi "enviado durante o período oficial de campanha eleitoral", garante.
candidatura de Rui Costa emitiu um comunicado sobre as mensagens enviadas às Casas do Benfica e recusou que se trata apenas de um conteúdo de "campanha eleitoral" emitido "durante o período oficial" para o efeito. É também enaltecido que foi enviado "de um número de telemóvel da candidatura" e que foi enviado um vídeo, enquanto "houve quem fizesse contactos telefónicos".
Candidatura de Rui Costa emite comunicado sobre polémica com mensagens
Na mesma nota, é também enaltecida a forma como está a decorrer o ato eleitoral e volta a apelar-se a uma votação massiva "rumo à participação dos 100 mil sócios".
Leia o comunicado na íntegra:
"NÃO HÁ NEM HOUVE CONFUSÃO NENHUMA: É UM VÍDEO DE CAMPANHA
Face às especulações e ao desadequado ruído gerado sobre uma mensagem enviada pelo Candidato Rui Costa aos Presidentes das Casas do Benfica, num dia que está a ser mais um enorme exemplo de Benfiquismo, a Candidatura “Só o Benfica importa” esclarece:
1. O vídeo do Candidato Rui Costa enviado aos Presidentes das Casas do Benfica é um conteúdo de campanha eleitoral, como se poderá comprovar pela semelhança de cenário com o vídeo do último apelo ao voto dos Sócios realizado pela candidatura;
2. O vídeo do candidato foi enviado durante o período oficial de campanha eleitoral (quinta e sexta-feira até às 24 horas);
3. O vídeo do candidato foi enviado de um número de telemóvel da candidatura “Só o Benfica importa” para contactos que são conhecidos de quem vive o Benfica, não tendo suporte em nenhuma base de dados. Houve quem fizesse contactos telefónicos, o Candidato Rui Costa enviou um vídeo de campanha, em que fala do que foi feito e do que pretende fazer, se merecer a confiança dos Sócios do Clube.
Não há confusão nenhuma, aliás nunca houve.
O importante, hoje como sempre, é que os Sócios participem, como estão a fazer de forma empenhada para bater de novo recordes de participação num Clube desportivo.
É um orgulho registar a normalidade da votação dos Benfiquistas numa enorme organização, em que votar nas mesas de voto espalhadas pelo país e pelo mundo está a ser mais fácil e fluído.
Apelamos a todos que participem, vão votar. Rumo à participação de 100 mil Sócios.
