Bruno Lage elogia “jogo ofensivo” do Dinamo Zagreb e enaltece dedicação "encarnada".

O treinador do Benfica, Bruno Lage, destacou a qualidade de jogo do Dínamo Zagreb e assumiu que na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa vai utilizar o melhor ‘onze’ em função do calendário preenchido.

"A preocupação do Dinamo é jogar bem. Tem feito uma boa campanha nas competições nacionais e internacionais. [Na Liga Europa] Fizeram uma fase de grupos exemplar e eliminatória [nos 16 avos] muito bem jogada. É uma equipa que tem um futebol ofensivo muito interessante", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico, que falava na antevisão da partida da primeira mão dos ‘oitavos’, marcada para quinta-feira, no Estádio Maksimir, deixou André Almeida, Jonas e Pizzi de fora da visita a Zagreb, mas elogiou a "dedicação enorme de todos" os atletas do plantel.

"Temos sentido uma dedicação enorme de todos. Uns têm jogado mais do que outros. Como entrei a meio e tenho apenas dois meses de trabalho, as oportunidades ainda não chegaram a todos como merecem", referiu.

Bruno Lage admitiu que a escolha dos jogadores para o encontro com o conjunto croata está diretamente ligada ao facto de o Benfica ter de enfrentar vários jogos em pouco tempo.

"Procuramos olhar para o adversário, entendê-lo, preparar a melhor estratégia e, em função de jogar de três em três dias nas várias competições, usar o melhor onze. Vai ser um jogo diferente do que fizemos na Turquia e na Luz, com o Galatasaray, e agora com o FC Porto", disse.

Lage salientou que a prioridade dos ‘encarnados’ passa por "jogar bem" e considerou que, enquanto treinador, o seu papel passa por "meter 11 [jogadores] a correr todos ao mesmo tempo e a pensar o mesmo".

"Importante é fazer uma melhor equipa e não em termos individuais. Se os jogadores chegam a este nível, é porque têm enorme qualidade. O objetivo do treinador a este nível é fazer com que eles joguem em equipa e que saibam todos o que fazer em todos os momentos, e que funcionem como unidade, como equipa", transmitiu.

De resto, Lage foi perentório: "O que interessa é o caminho que vamos fazendo, eu como treinador e eles como jogadores, as ligações humanas que se criam. Temos um jogo alegre e dinâmico, e isso também acontece fora de campo. Com um grupo forte, tudo acontece e os resultados ficam mais perto de serem alcançados."

Benfica e Dinamo Zagreb jogam na quinta-feira, a partir das 17:55, no Estádio Maksimir, num encontro que será dirigido pelo inglês Michael Oliver.