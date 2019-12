Bolasie é despenalizado e pode jogar contra o FC Porto

Boas notícias para o Sporting a poucos dias do clássico com o FC Porto. O congolês Yannick Bolasie foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina da FPF, podendo desta forma ser opção diante dos dragões, no próximo domingo, pelas 17h30.

O avançado congolês tinha visto o vermelho direto no embate da Taça da Liga com o Portimonense, em 21 de dezembro, e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou-lhe um jogo de castigo. O Sporting recorreu, no entanto, da decisão e viu ser-lhe dada razão.

Bolasie viu o vermelho direto por alegada agressão a Willyan, deixando, então, o Sporting, que perdia por 2-1, reduzido a 10 unidades. Na segunda parte, com 10, os 'leões' viraram para 4-2 e qualificaram-se para a 'final four' da Taça da Liga.