Afinal Béla Guttmann desejou ao Benfica um 3.º título europeu

"Nem daqui a cem anos uma equipa portuguesa será bicampeã europeia e o Benfica jamais ganhará a Taça dos Campeões sem mim." A frase é atribuída a Béla Guttmann, treinador húngaro que levou as "águias" à conquista de dois títulos europeus no início da década de 60. Terá sido proferida à saída do clube da Luz, após a conquista do segundo título, em 1962, e perdura como uma maldição até hoje, naquele que é um dos mais famosos episódios da História do futebol.