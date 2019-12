Os valores do negócio de Weigl, oficializado no Benfica

O Benfica oficializou a contratação de Julian Weigl, por 20 milhões de euros, ao Borussia Dortmund. O médio alemão, de 24 anos, assinou até 2025, como Record adiantou. Falta apenas a realização dos exames médicos para assinar o contrato.





O acordo foi selado pelo próprio Luís Filipe Vieira. Na companhia do diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, o presidente encarnado deslocou-se pessoalmente à Alemanha para o efeito, tendo deixado tudo acertado no último domingo. A contratação vai custar aos cofres da Luz cerca de 20 milhões de euros, sendo que o montante será pago em várias tranches.O clube alemão também confirmou o negócio e desejou boa sorte ao médio, que agradeceu. "Terei o Borussia para sempre no meu coração", disse Weigl.

Leia o comunicado do Benfica à CMVM:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 31 de dezembro de 2019