Benjamin Mendy volta aos campos depois de ter sido ilibado de crimes sexuais

Internacional assinou por duas épocas com o Lorient quase dois anos depois do seu último jogo.

O futebolista francês Benjamin Mendy, que na sexta-feira voltou a ser ilibado de crimes sexuais pela justiça britânica, foi contratado por duas épocas pelo Lorient, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga francesa.







"Após ter efetuado os habituais exames médicos, Benjamin Mendy, campeão mundial em 2018, vencedor de quatro Premier League pelo Manchester City e campeão de França pelo Mónaco, reforça o plantel do Lorient", informou o clube, em comunicado.O anúncio da contratação do defesa, de 29 anos, surge cinco dias após ter sido declarado inocente pela justiça britânica de um crime de violação e um de tentativa de violação e cerca de meio ano após ter sido ilibado de outros sete crimes sexuais.O jogador, que foi suspenso pelo Manchester City e terminou o contrato com o campeão inglês e europeu em 30 de junho, estava acusado de ter violado uma mulher de 24 anos, em outubro de 2020, e de tentativa de violação de uma mulher de 29 anos, ocorrida dois anos mais tarde.Em janeiro, Mendy tinha sido declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual, após cinco meses de julgamento, mas teve de voltar a responder em tribunal, pois o júri popular não conseguiu chegar a um veredicto sobre os dois crimes agora julgados.Durante o julgamento, o jogador, que foi colega de equipa dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no Manchester City, foi apresentado pelo Ministério Público como "um predador", que abusou de vítimas "vulneráveis e aterrorizadas" tendo sido detido em agosto de 2021 e estado mais de quatro meses preso preventivamente.