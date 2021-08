Benfica vence Moreirense por 2-1 na estreia no campeonato

O Benfica venceu este sábado o Moreirense por 2-1 na estreia no campeonato, em jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.







Benfica- Moreirense Lusa

Tópicos Benfica Moreirense desporto futebol

Com uma segunda mão da 3.ª pré-eliminatória a meio da próxima semana, as "águias" entraram em campo com muitas mudanças face ao primeiro jogo oficial frente ao Spartak de Moscovo. Além de Seferovic, lesionado, e João Mário, castigado, saíram do onze Rafa Silva, Pizzi, Grimaldo e Weigl, com entradas de Gonçalo Ramos, Gil Dias, Meité, Taarabt, Everton e Waldschmidt.O jogo começou da melhor forma para o Benfica. Aos 9 minutos, Lucas Veríssimo aproveitou um ressalto na área do Moreirense para abrir o marcador e, 10 minutos depois, Waldschmidt dilatou a vantagem das águias.O Moreirense respondeu ainda antes do intervalo, com um golo de Rafael Martins aos 30 minutos.No começo da segunda parte, uma entrada mais dura deu origem a um cartão vermelo para Diogo Gonçalves, que deixou o Benfica a jogar com 10 a partir dos 55 minutos.No fim, o Benfica segurou a vantagem e cola-se ao Sporting, que venceu o Vizela em Alvalade por 3-0 no jogo de abertura do campeonato.