As figuras dos Jogos: o sucessor de Bolt, vacas e a ditadura das adolescentes

Sem Usain Bolt e Michael Phelps – e com o apagão de Biles – as super-estrelas destes Jogos Olímpicos vieram da natação. E houve ainda um homem-bala que ninguém conhecia e miúdas que aos 13 anos já ganham medalhas.

Os maiores papa-medalhas vieram da natação, com a australiana Emma Mckeon a destacar-se (sete medalhas). Depois, houve várias surpresas: pela negativa, o apagão da ginasta Simone Biles, favorita a tornar-se a surper-estrela destes Jogos, mas que, devido a problemas psicológicos, desistiu em todas as provas menos na trave, onde ganhou a medalha de bronze. Mas a surpresa maior foi a da vitória do italiano Lamont Jacobs, que bateu o recorde da Europa nos 100 metros e deixou em choque os 2º e 3º classificado, que nem o conheciam. Pudera, antes andava no salto em comprimento, e só começou a apostar a sério nos 100 metros há três anos.



Sete medalhas para a piscina de Emma

Emma Mckeon foi a maior papa-medalhas destes Jogos Olímpicos. A nadadora australiana levou na bagagem sete, quatro de ouro e três de bronze, igualando o recorde de 1952, de Maria Gorokhovskaya, ginasta da URSS.

Como Emma, de 27 anos, já tinha conquistado quatro medalhas nos Jogos do Rio 2016 (uma de ouro, duas de prata e uma de bronze), este feito permitiu-lhe superar Ian Thorpe e Leisel Jones (ambos com nove), e tornar-se a atleta australiana com mais medalhas em Jogos Olímpicos. Um número que daqui a três anos, em Paris, ainda poderá subir.