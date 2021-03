Benfica vence Estoril e está na final da Taça de Portugal

O Benfica é o segundo finalista da Taça de Portugal. Os encarnados venceram o Estoril, esta quinta-feira, no Estádio da Luz por 2-0.







EPA/JOSE SENA GOULAO

O primeiro golo foi marcado quase no final da primeira parte (aos 43 minutos) por Gonçalo Ramos. E o segundo foi em cima dos 90 minutos, tendo saído dos pés de Waldschmidt.A equipa treinada por Jorge Jesus vai defrontar o Braga na final da Taça de Portugal, jogo marcado para 23 de maio.O Benfica tinha já vencido a primeira-mão em casa do Estoril por 3-1. Este é o troféu que pode salvar a época do Benfica, que foi eliminado da Liga Europa e no Campeonato está a 13 pontos do líder Sporting.