Braga está na final da Taça depois de vencer o FC Porto

O Braga está apurado para a final da taça de Portugal depois de vencer o FC Porto, no Dragão. Depois de um empate na primeira-mão da semi-final a um golo, o Braga foi à casa dos azuis e brancos vencer por 3-2.







JOSE COELHO/LUSA

A equipa bracarense é assim o primeiro apurado para a final do Jamor. O primeiro golo surgiu logo aos 7 minutos por Abel Ruiz, mais sete minutos jogados e o avançado bracarense bisava na partida. Aos 28 minutos surgia o terceiro do Braga. Um livre indefensável de Piazon.A primeira parte não terminaria sem que o FC Porto reduzisse a desvantagem, por Otávio, aos 30 minutos.Em vantagem, a equipa treinada por Carlos Carvalhal ficaria a jogar com 10 aos 34 minutos. Borja é expulso por falta sobre Marega junto à área do Braga.A quinze minutos do fim, o Porto reduziu a desvantagem, com um golo de Marega.O Braga está apurado para a final e fica à espera de saber com quem vai jogar a final. O adversário sairá do Benfica-Estoril que se joga amanhã.