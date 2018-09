Os "dragões" consideram que as declarações proferidas pelo vice-presidente do Benfica acerca do acesso a e-mails são "falsas e difamatórias".

FC Porto anunciou que vai processar Varandas Fernandes por causa das declarações que o vice-presidente do Benfica fez quinta-feira em conferência de imprensa.



Comunicado



"O FC Porto deu instruções ao departamento de jurídico para proceder judicialmente contra Varandas Fernandes. Em causa estão as declarações falsas e difamatórias do vice-presidente do Benfica, tendo afirmado que o FC Porto pagou e instigou o acesso ilegítimo do sistema informático do Benfica.



"Alguém acredita que um hacker conhecido por vender informações ia oferecer informação a troco de nada?" e "Acreditamos que a justiça, obviamente, conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras que estiveram por trás do modo como o FC Porto obteve informação roubada ao Benfica" são exemplos de declarações mentirosas e difamatórias.