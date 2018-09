O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, já reagiu às declarações de Varandas Fernandes , vice-presidente do Benfica, a propósito da divulgação da identidade do 'hacker'."Claro que lhes custa a acreditar que o FC Porto não tenha pago nada pelos mails. Estás-lhes no sangue, afinal trata-se da única SAD alguma vez acusada de corrupção. Repito as vezes que for preciso, as autoridades sabem como recebi a informação", disse Francisco J. Marques no Twitter.