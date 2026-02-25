Benfica perde contra o Real Madrid e falha acesso aos oitavos de final

O Benfica falhou esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao ser derrotado pelos espanhóis do Real Madrid, por 2-1, na segunda mão do play-off, em Madrid.



Benfica perde contra o Real Madrid AP Photo/Manu Fernandez

Depois de derrota por 1-0 na primeira mão em Lisboa, hoje os ‘encarnados’ até marcaram primeiro, por intermédio de Rafa Silva, aos 14 minutos, mas os ‘merengues’ deram a volta ao resultado, com tentos de Tchouaméni, aos 16, e Vinícius Junior, aos 80.

Numa eliminatória marcada pelos alegados insultos racistas do extremo do Benfica Prestianni ao brasileiro Vinícius Júnior na partida do Estádio da Luz, que levaram a UEFA a suspender preventivamente o argentino com um jogo, os ‘blancos’, recordistas de troféus na competição, com 15, garantiram a continuidade em prova.

O Real Madrid e os noruegueses do Bodo/Glimt, que eliminaram o Inter Milão no play-off, são os possíveis adversários do Sporting nos oitavos de final, ronda para a qual os bicampeões portugueses se apuraram diretamente.