DESPORTO. SAD FINANCIADA POR FUNDO DE INVESTIMENTO HOLANDÊS

Influencer põe Cascais no mapa

Susana Lúcio
Susana Lúcio 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

O centenário Grupo Dramático e Sportivo de Cascais criou uma SAD para o futebol sénior, que ambiciona chegar à I Liga e às provas da UEFA até 2035. O último dérbi, da distrital de Lisboa, foi visto por 12 mil pessoas no YouTube, sobretudo argentinos.

O desafio foi lançado por El Scarso: ter 10 mil adeptos a assistir ao dérbi da 2ª divisão distrital de Lisboa entre o Clube Sportivo de Cascais (CS Cascais) e o União Recreativa e Desportiva de Tires. O , com 416 mil seguidores no Instagram, teve a ideia quando se deparou no YouTube com um jogo do CS Cascais, líder do campeonato da 2ª divisão, com apenas oito espetadores. “Fez-me confusão estarem na primeira posição e quase ninguém os ver”, escreveu uma semana antes do dérbi. Os seguidores responderam em uníssono. “A minha mãe deu-me a vida, Cascais deu-me a vontade de vivê-la”, escreveu Alan Lorca, num dos comentários.

