Benfica anuncia corte de relações institucionais com o grupo MediaLivre

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O Benfica anunciou esta terça-feira o corte de relações com o grupo MediaLivre na sequência da denúncia de agressão e ameaças feita pela CMTV ao jornalista Gustavo Lourenço.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu, com efeitos imediatos, as relações institucionais com o Grupo Medialivre, proprietário da CMTV e do jornal Correio da Manhã, na sequência da divulgação de informações falsas por aqueles órgãos de comunicação social.

É totalmente falso, sublinha-se, que algum elemento do Sport Lisboa e Benfica tenha agredido ou ameaçado algum jornalista.

Em causa está exclusivamente uma legítima preocupação em proteger os jogadores e o staff técnico perante as sucessivas abordagens insistentes do repórter da CMTV, realizadas num quadro de manifesta falta de respeito pelas regras básicas de convivência institucional entre clubes e órgãos de comunicação social, mesmo quando em espaços públicos.

Tais imputações são, por isso, inteiramente destituídas de fundamento e atentatórias da honra, do bom-nome e da reputação do Sport Lisboa e Benfica e dos seus profissionais.

Em face da gravidade destas falsas acusações, o Sport Lisboa e Benfica vai avançar com uma queixa-crime contra a CMTV e o jornal Correio da Manhã, bem como contra o jornalista Gustavo Lourenço.

Leia Também Assessor do Benfica ameaça jornalista da CMTV