Espanhóis relatam agressões entre Rui Costa e elemento do Real Madrid após o jogo

Manolo Lama, jornalista da COPE, revelou que Rui Costa e um elemento da comitiva do Real Madrid - que não era nem jogador, nem treinador - chegaram a agredir-se no túnel de acesso aos balneários após a derrota caseira (0-1) do Benfica com os merengues, na 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. As águias, no entanto, garantem que tal não corresponde à verdade: "É completamente falso que o presidente do Sport Lisboa e Benfica tenha estado envolvido em qualquer discussão ou confronto físico com um elemento do Real Madrid. Trata-se de uma acusação totalmente falsa e descabida."



Rui Costa Pedro Ferreira

Segundo a imprensa do país vizinho, ambos "tiveram de ser separados porque chegaram mesmo a tocar-se". E além da suposta agressão, o ambiente aqueceu com "gritos e insultos".

Recorde-se que o jogo ficou marcado pela interrupção de 10 minutos, após Vinícius Jr. acusar Prestianni de o ter chamado de 'mono' (macaco em castelhano).

É completamente falso que o presidente do Sport Lisboa e Benfica tenha estado envolvido em qualquer discussão ou confronto físico com um elemento do Real Madrid. Trata-se de uma acusação totalmente falsa e descabida. — SL Benfica (@SLBenfica) February 17, 2026