O Conselho de Disciplina (CD) da FPF condenou o Benfica a pagar 765 euros pela música da tourada que passou nos altifalantes do Estádio da Luz após a vitória por 1-0 sobre o FC Porto. Segundo o mapa de castigos, os encarnados violaram os "deveres de correção a urbanidade".A pena resulta do relatório do delegado da Liga, que escreveu o seguinte: "Depois do jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio um música do género 'Paso Doble' (Estilo musical utilizado nas corridas de touros."