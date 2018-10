O Portimonense foi multado em 765 euros pelo corte de relva "artístico" na partida de domingo com o Sporting ( 4-2 ). A punição foi decretada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Segundo o mapa de castigos, "a relva não estava cortada em faixas paralelas à linha de meio-campo, mas em faixas oblíquas em relação à linha de meio-campo."De resto, segundo consta no relatório dos delegados da Liga, o director de campo do clube algarvio "informou que era para dar um efeito visual diferente."Como Record deu conta no dia do encontro, na época passada o Portimonense foi distinguido pela Liga com o prémio destinado ao melhor relvado das competições profissionais. O piso do Municipal de Portimão apresentava constantes problemas, devido à sua antiguidade, e foi totalmente renovado há pouco mais de um ano.