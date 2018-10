Portugal defronta a selecção polaca quinta-feira, em jogo a contar para a Liga das Nações.

Uma avaria no avião que devia transportar a Selecção Nacional para a Polónia, esta terça-feira, impossibilitou que a viagem se realizasse no horário previsto (14h45) e a equipa continua no aeroporto de Lisboa."Informamos que, devido a uma avaria na aeronave, o horário de saída da Selecção Nacional para a Polónia, previsto para esta terça-feira, às 14h45, foi cancelado. A nova hora de saída será comunicada nas próximas horas", pode ler-se na nota da federação.