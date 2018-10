O irlandês queria uma desforra frente ao russo Nurmagomedov mas foi impedido de competir pela organização até estar em plenas condições físicas.

Conor McGregor foi suspenso por um mês pela UFC após a derrota frente ao russo Khabib Nurmagomedov. O irlandês queria uma desforra mas, por decisão da organização, estará impedido de competir até estar em plenas condições físicas.

Khabib, o detentor do título de peso leve, conseguiu dominar McGregor durante quase toda a luta e o irlandês acabou por desistir ao quarto assalto por submissão. No entanto, a luta não acabou ali e rapidamente escalou para fora do octógono.

O russo respondeu a provocações por parte da equipa técnica de McGregor e irrompeu para fora da "jaula" para atacar um membro do staff do irlandês, Dillon Danis, tornando o final do combate numa verdadeira batalha campal.

McGregor já reagiu entretanto, exigindo uma desforra ao presidente da UFC, Dana White. Em resposta, White suspendeu o irlandês durante o próximo mês e impediu-o de qualquer contacto físico durante as próximas três semanas. Ao mesmo tempo, Nurmagomedov não viu nenhuma suspensão pelos incidentes ocorridos na UFC 229.

O russo irá assim manter-se invicto pelo menos até Novembro, contando actualmente 27 vitórias consecutivas e nenhuma derrota na carreira. Khabib referiu no final do encontro que McGregor insultou a sua religião, o seu país e a sua família durante a introdução ao combate e que, durante a luta, tentou voltar atrás com o que tinha dito. "São apenas negócios", disse o irlandês.