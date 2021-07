Benfica: Krovinovic afastado por áudio a insultar Jorge Jesus

As mais lidas

O jogador croata do Benfica, Filip Krovinovic, foi afastado dos trabalhos de pré-época do clube e está agora sob alçada disciplinar da SAD, por causa de um áudio partilhado nas redes sociais em que insulta o treinador do Benfica, Jorge Jesus, por não ter sido utilizado num jogo de preparação frente ao Sporting da Covilhã.



"Imagina que estás na minha situação. Ontem tiveram jogo, eu fui o único jogador que não entrou um minuto. Jogaram duas equipas e não entrei. Depois o treinador adjunto foi lá perguntar 'o Krovi entra?' e ele disse 'não, ele fica lá. Se alguém se lesionar ele entra'. Mano, filho da p..., pá, incrível! Tipo, não conseguia sair para casa e tinha de ficar lá...", pode ouvir-se no áudio em causa.

Krovinovic no audio sobre sua situação actual. pic.twitter.com/RLLPUuqQRt — Bruno Gois (@BrunoGois10) July 8, 2021

Contratado ao Rio Ave, em 2017, Krovinovic soma apenas 28 jogos e 2 golos de águia ao peito. Nas duas últimas épocas esteve emprestado a West Bromwich Albion e Nottinghem Forest, de Inglaterra.

Integrado agora nos trabalhos de pré-época, o médio croata tentava voltar ao plantel do Benfica, mas está agora mais perto da saída do clube.