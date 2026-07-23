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Benfica escorrega na estreia oficial de Marco Silva

Renata Lima Lobo 20:59
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As águias perderam por 2-1 frente aos suíços do St. Gallen, no jogo da segunda pré-eliminatória de apuramento para a Liga Europa de futebol.

No primeiro confronto com o vice-campeão helvético, o Benfica marcou apenas um golo, contra os dois da equipa adversária. O St. Gallen inaugurou o marcador aos 37 minutos, por intermédio de Baldé.

Rafa Silva disputa a bola com Chima Okoroji
Rafa Silva disputa a bola com Chima Okoroji CLAUDIO THOMA/LUSA_EPA

O Benfica conseguiu chegar ao empate antes do intervalo, aos 44 minutos, graças a um remate de Rafa. O resultado final ficou fixado aos 80 minutos, com um golo de Tom Gaal na sequência de um livre.

A segunda mão entre as duas equipas está marcada para 30 de julho.

O terceiro lugar obtido na última edição da I Liga deixou o Benfica fora da Liga dos Campeões, algo que não acontecia há 17 anos. Além disso, com a vitória do Torreense na Taça de Portugal, o clube viu-se obrigado a disputar as eliminatórias de acesso à Liga Europa.

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